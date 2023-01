”Depuis hier, nous avons traité et rétabli 66 pannes surtout générales”, indique le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège Resa, ce samedi matin.

”Il reste à traiter 32 pannes actuellement principalement situées sur Aywaille, Comblain, Jalhay, Sprimont et Trooz”.

En tout, 300 foyers sont actuellement sans courant, “tous faute d’accès aux points de réparation : les voiries secondaires sont verglacées et nous bloquent dans nos missions de rétablissement”.

Et d’ajouter : “8 de nos lignes électriques ont été brisées par des arbres”.

11 groupes électrogènes ont été commandés durant la nuit “dont certains sont toujours en route et bloqués faute d’accès”.

”Nous sommes en contact avec les services d’épandage communaux. Merci à eux !”

La neige a engendré quelques perturbations sur le réseau “avec çà et là des arbres tombés, des accidents de roulage, etc.”, signalait Resa ce vendredi soir, notamment à Tilff, Aywaille, Anthisnes, Trooz, Comblain, Esneux et Jalhay.

Les équipes de Resa ont œuvré toute la nuit pour rétablir le plus rapidement possible l’électricité des ménages concernés. Des solutions de secours ont été mises en place pour palier les grosses pannes et les réparations définitives auront lieu dans la journée.