Les promeneurs affluent pour profiter de la neige dans les Hautes-Fagnes: "Les parkings sont saturés"

Si les promeneurs sont de plus en plus nombreux, le ski de fond, lui, ne fait plus vraiment recette. « On est ici depuis 40 ans et ces vingt dernières années, on a constaté un véritable changement. Si auparavant les visiteurs se déplaçaient pour faire du ski, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En proportion, je dirai qu'il y a 90% de promeneurs et 10% de skieurs », explique Alexandre Féchir, au Signal de Botrange.

Ce samedi, 11 centres de sports d'hiver sont accessibles. Une couche de 10 à 25 cm de poudreuse recouvrent le sol et permet la pratique du ski de fond, du ski alpin, de la luge mais aussi de la balade en raquette.