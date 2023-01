Les services de la Ville de Liège à pied d’œuvre dans la lutte contre les intempéries hivernales

Outre les épandeuses, les divisions de voirie affectées au salage “manuel” des espaces publics empruntés par les piétons tels que les accès aux bâtiments communaux, les places publiques ou les escaliers, étaient également à l’œuvre. Ces services, suivant les instructions des services de police, ferment aussi l’accès aux véhicules dans les voiries à très forte déclivité, fréquentes sur le territoire liégeois. “Pour ces voiries des bacs à sel sont également mis à disposition des riverains pour garantir leur sécurité”.

Un programme modifié

”Généralement, l’épandage se termine en début de soirée, après l’heure de pointe, tenant compte de la circulation moindre sur le réseau et donc de l’efficience plus réduite de l’épandage. Il convient également que les hommes affectés à la tâche dès les premières heures du matin puissent se reposer pour reprendre leur mission au plus tôt le lendemain”, explique l’échevinat.

Les températures très négatives attendues pour la nuit et la neige tombant en continu ont motivé la révision de cette programmation. “Le secret de la réussite face aux événements climatiques réside notamment dans la capacité d’adaptation des moyens mis en œuvre. En effet, une équipe de relais a été mobilisée pour continuer les opérations de 20 heures aux alentours de minuit afin de contrer les effets du gel annoncé”.

Dans cette même optique, “deux lames spécifiques seront adaptées, l’une sur un tracteur et l’autre sur une épandeuse afin de déblayer nos axes au maximum. Elles œuvreront dans la soirée et seront de nouveau engagées dès demain matin”. Des lames qui n'ont plus été déployées depuis dix ans si l'on en croit l'échevin des Travaux Roland Léonard.

Action la nuit

Ce samedi, le Service Hiver se réunira dès 4 heures du matin “pour agir au plus tôt, avant que le trafic se déploie à nouveau sur le réseau routier”.

L’échevin des Travaux, Roland Léonard, dit “féliciter chaleureusement toutes les équipes engagées résolument dans la lutte pour la sécurisation de nos concitoyens”. Malgré les moyens mis en œuvre, “adopter un mode de conduite adapté reste le gage d’une meilleure sécurité”.