Les travaux concernent des aménagements de surface et la finalisation des travaux d’égouttage.

Cette fermeture est prévue pour une durée de 3 mois.

Pour rappel, ces travaux seront scindés en trois sous-phases distinctes et s’étendront successivement sur un peu plus d’un an : Phase A entre la voie de l’Ardenne et le carrefour de la rue des Artilleurs ; Phase B entre la rue des Artilleurs et l’avenue des Bouleaux ; Phase C entre l’avenue des Bouleaux et la rue de Bleurmont.

Une déviation du trafic et des lignes de bus TEC sera mise en place par la Voie de l’Ardenne via l’avenue des Bouleaux pour les phases A et B ou l’avenue du Centenaire pour la phase C.

Concernant l’enlèvement des immondices, l’adjudicataire rassemblera aux deux extrémités de son chantier les poubelles déposées par les riverains devant leur propriété le jour prévu à cet effet et les y replacera dès le passage du camion vidangeur.

Les commerces concernés par ces divers travaux resteront accessibles pendant ceux-ci ainsi que l’accès aux diverses propriétés riveraines.

”Ces aménagements, attendus depuis longtemps, amélioreront grandement la sécurité et la qualité des voiries pour tous”, souligne la commune.