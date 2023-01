Déneigement : près de 1 000 tonnes de sel livrées par la Province

Au total, ce sont donc 988 tonnes de sel qui ont été retirés ce week-end lors de 52 chargements par 18 Villes et Communes issues de l’ensemble de la province de Liège : Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Butgenbach, Donceel, Dison, Fléron, Geer, Liège, Seraing, Soumagne, Thimister-Clermont, Trooz, Verlaine, Verviers, Visé, Welkenraedt.

Le travail n’est pas fini puisque 48 rendez-vous ont d’ores et déjà été fixés en ce début de semaine. Actuellement ce sont 91 Communes des provinces de Liège (78 Communes) et de Luxembourg (13 Communes) qui ont adhéré au système d’achat et de stockage mis en place par la Province de Liège.

Au 1er octobre 2022, le stock total de sel entreposé équivalait à 34 531 tonnes, dont 30 860 tonnes pour les communes de la Province de Liège et 3 671 tonnes pour les treize communes partenaires situées en Province de Luxembourg, dont une petite nouvelle : la Commune de Libramont qui a en effet décidé de rejoindre l’opération en 2022.

Ce sel est répandu sur plus de 12 000 km de routes communales liégeoises et 3 600 km en Province du Luxembourg.

Pour assurer le stockage de cette matière indispensable à notre sécurité en hiver, la Province de Liège a acheté un hangar en 2011, qui a une superficie de 7 400 m². Enfin, en utilisant le transport fluvial, cette opération a permis d’économiser, sur 3 ans, plus de 400 t de CO2 ! Rappelons à cette occasion que si la Province de Liège se charge d’éviter toute pénurie en fournissant du sel de déneigement disponible en permanence et à un prix intéressant, ce sont les Villes et Communes ainsi que la Région qui mettent en œuvre l’épandage sur les voiries dont elles ont la charge.