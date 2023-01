D’après l’OMS, 5 à 8 % de la population de plus de 60 ans est concernée par une démence, ce qui équivaut actuellement à 50 millions de personnes touchées dans le monde entier. La cause la plus courante est la maladie d’Alzheimer, qui serait à l’origine de 60 à 70 % des cas. Le nombre estimé pour la Belgique est de 212 000 personnes de plus de 60 ans concernées par une démence, dont environ 14 106 à 22 570 personnes en province de Liège.

Pour ces malades, leurs proches, les professionnels de la santé ainsi que toute personne intéressée, la Ligue Alzheimer ASBL organise depuis 2003 des Alzheimer Cafés. “Ce sont des lieux de rencontre où l’accent est mis sur la convivialité. On s’y réunit autour d’une boisson, d’un gâteau, de chocolats… pour discuter de façon informelle et poser des questions concrètes sur la vie de tous les jours avec la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées”, explique La Ligue Alzheimer. Autre objectif avoué : “briser le tabou et la solitude qui vont souvent de pair avec la maladie”.

Une séance par mois

L’Alzheimer Café de Neupré est le 71e à ouvrir ses portes. L’inauguration est prévue le mardi 7 février 2023 de 14h à 16h, à la Résidence “Le Doux Repos”, avenue Marcel Marion 10 à Neupré. Les séances se poursuivront ensuite au rythme d’une séance par mois, chaque 1er mardi du mois (hors congés scolaires).

L’Alzheimer Café de Neupré est le 72e à ouvrir ses portes. L’inauguration est prévue le lundi 13 février 2023 de 14h à 16h, à la Résidence “Au fil de Hoëgne”, rue Neuve 35D à Pepinster. Les séances se poursuivront ensuite au rythme d’une par mois, chaque 2e lundi du mois (hors congés scolaires).