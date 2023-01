Eloy Travaux a fait l’acquisition du terrain fin 2021 avec pour ambition de redévelopper la zone en zone industrielle “pour quatre à six PME”, explique Azibi Lounis, développeur de projets environnementaux chez Eloy. Pour y arriver, en vue de la réalisation d’un Master plan du site, “nous avons opté pour une approche participative en consultant les communes, le Port autonome, la Région wallonne, les riverains…”.

Concrètement, Eloy Travaux ambitionne d’y regrouper des entreprises actives dans l’économie circulaire et bas carbone, dans le secteur de la construction, notamment dans la production de matériaux à faible impact. “Nous voulons recréer une activité industrielle avec de la production et valeur ajoutée, précise le développeur de projets, qui est déjà en contact avec des sociétés belges et internationales. L’idée est de capter un maximum de flux par voie d’eau”.

Étude d’incidences

Avant la phase de commercialisation, Eloy Travaux lance une phase de “viabilisation” du site, à savoir la déconstruction d’éléments actuels, la modification de voiries existantes, la création de voiries et pose d’impétrants, des aménagements paysagers de végétation, le remblaiement du terrain au niveau du quai, la création d’un bassin d’orage, et enfin l’aménagement d’un quai fluvial. “Il y aura en tout 4 hectares de zone verte et bleue”.

Une réunion d’information préalable à destination des riverains est prévue le 9 février à 19 heures à la Salle de gym (à l’arrière du bâtiment de l’Administration communale), rue des Écoles 4 à Haccourt, dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, en vue de la demande de permis unique relative à cet aménagement et viabilisation de la friche industrielle prévue pour mai 2023.

Par ailleurs, toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, soit jusqu’au 26 février inclus, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet à environnement@oupeye.be.