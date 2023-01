Gros succès pour le Carnaval des animaux à l’OPRL : deux séances supplémentaires

Cette première collaboration entre l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et Les Nocturnales suscite l’engouement du public, si bien que les 16 représentations à la Salle Philharmonique affichent d’ores et déjà complet. C’est pourquoi deux séances supplémentaires sont proposées le lundi 27 février, à 17 h 30 et 20 heures. L’ouverture des ventes (en ligne et à la billetterie de l’OPRL) aura lieu le mercredi 1er février à 13 heures.

Metteur en scène bien connu du public, véritable alchimiste des arts de la scène qui allie toutes les disciplines et les moyens techniques les plus innovants, Luc Petit a rassemblé, autour des mots de Bruno Coppens et de la musique de Saint-Saëns, interprétée par 10 musiciens de l’OPRL, une multitude d’artistes professionnels pour un spectacle à couper le souffle, dans un décor grandiose créé pour l’occasion.

La soprano Céline Demulder intervient dans l’une des œuvres les plus connues de Mozart, tandis que les danseurs du Ways Training Program proposent des chorégraphies d’inspirations contemporaines et classiques, créant un véritable ballet dans des costumes inédits créés sur mesure. Acrobates (Felipe Salas, Anatoliy Bulakh) et marionnettistes investissent la Salle Philharmonique par des performances époustouflantes, au cœur d’univers oniriques magnifiés par le mapping de Glitch.