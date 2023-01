Un renard s’invite à l’accueil de la police de Huy !

"Il est entré dans le commissariat, par une porte ouverte, explique le commissaire Steve Jasselette, et il s’est planté là, devant l’accueil. Il avait visiblement faim et n’était ni agressif ni apeuré."

L’équipe lui a donné des croquettes pour chien à manger et au vu de l’état affaibli de l’animal, a contacté le centre de revalidation Creaves de Coutisse (Andenne) qui a proposé de venir sur place le capturer.

"En attendant, on a dirigé l’animal dans la salle d’attente et on a refermé la porte, poursuit le commissaire. Il est resté calme et amitieux pendant environ 30 minutes." Les spécialistes de Creaves ont embarqué l’animal après l’avoir observé. "Apparemment, il est malade. Il aurait la gale. Le centre va se charger de le soigner et de lui éviter l’euthanasie car le renard peut être considéré comme un nuisible."

Ce jeune renard pourrait être celui que le quartier voir errer depuis quelques jours. "Un renard a été signalé à plusieurs reprises du côté du home." Tout comme il a été observé dans la cour de l’école des Bons Enfants.

Les policiers hutois ont en tout cas été attendris par ce renard, mignon et pas farouche pour un sou. "Il ne s’est pas laissé toucher mais on pouvait l’approcher." Et Steve Jasselette de conclure, non sens humour: "Ce renard affamé cherchait sans doute des poulets. Il n’a pas trouvé les bons !" Et de préciser aussi que "toute la salle d’accueil a été entièrement désinfectée".