Concrètement, du 1er octobre au 18 décembre, le samedi et dimanche matin, l’ensemble des membres du collège communal s’est rendu dans les rues de Herstal, Liers, Vottem et Milmot, pour rencontrer les ménages de la ville, “écouter leurs demandes et besoins, et les informer sur les aides énergétiques dont ils peuvent bénéficier, avant l’hiver”. Un questionnaire a également diffusé pour permettre à la population de s’exprimer sur la vie communale. “Ce travail de proximité est inscrit dans notre Politique de déclaration communale”, rappelle la Ville.

Lors de ses vœux traditionnels à la presse, le collège communal a dévoilé le bilan de son opération. “Nous avons rencontré au total 18 000 ménages et nous avons reçu un accueil très positif”, se félicite le bourgmestre f.f. Jean-Louis Lefèbvre. Contrairement à ce qui était imaginé, “nous avons reçu peu de demandes relatives à la crise énergétique”. “Nous avons aussi constaté que rien ne remplace le contact direct pour expliquer les choses, surtout après la période covid. Parfois une simple réponse en direct a suffi à répondre à leur demande”.

Lors de cette tournée, “643 citoyens se sont exprimés en direct, et 328 citoyens via l’enquête en ligne”. “Au total, 971 personnes se sont exprimées et 1191 dossiers ont été ouverts pour répondre à leurs questions”.

Trois préoccupations

Trois grandes préoccupations se dégagent : la vitesse excessive (26,78 %), la propreté et les incivilités (25,81 %), et le cadre de vie (voiries et trottoirs…) (23,78 %). Viennent ensuite la sécurité et de présence policière (7,65 %), espaces verts et collectifs (5,81 %), offre de parking et le parking sauvage (5,34 %), dynamisme commercial (3,1 %), et aménagements cyclables (1,77 %).

Le collège note également quelques propositions originales des citoyens : Mettre en place un service de taxi boat sur le canal ; Créer une task force sportive locale pour se réunir sous un seul blason et les mêmes couleurs ; Créer un marché des producteurs locaux ; Créer un système accessible de petits services pour les personnes âgées (tonte des pelouses,…).

Sondage en ligne

Concernant le sondage en ligne, les propositions accueillies le plus positivement sont : Sanctionner plus sévèrement les incivilités ; Garantir une répartition des distributeurs de billets sur le territoire ; Veiller à la bonne qualité de l’air ; et Créer des espaces verts sur le territoire. Dans le futur, “les Herstaliennes et Herstaliens souhaitent une présence de distributeurs de billets, une qualité de l’air garantie et plus d’espaces verts”.

Enfin, le top 3 des mesures à prioriser révèle aussi l’importance de la présence policière et des espaces verts et collectifs.

”De nombreuses mesures ont déjà été prises, sont en cours de mise en œuvre, et des nouvelles sont à l’étude avec nos services pour répondre à ces préoccupations”, souligne le bourgmestre f.f., qui rappelle que 64 km de voiries communales continuent d’être aménagées. “Mais aussi l’aménagement du parc Browning est en cours, le chantier a débuté fin décembre 2022 et doit se terminer le 31 décembre 2023”. Pour le chauffage urbain, “les tuyaux sont posés”. Le chantier se termine à la fin de ce premier trimestre 2023. Enfin, l’extension du tram doit théoriquement voir le jour le 31 décembre 2026.