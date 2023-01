Mais depuis que le procureur du Roi s'est emparé de l'affaire, le service de contrôle interne de la police liégeoise a découvert qu'un des agents avait sa bodycam activée par inadvertance.

- Il doit au moins avoir 45 ans, vu le nombre de cheveux blancs qu'il a - Et 45 de QI aussi - T'as vu sa gueule, il a été fini à la pisse - Je suis même pas sûr qu'il ait été fini du tout

On y découvre une réalité bien différente des simples crachats et injures: les policiers tiennent l'interpellé par le cou pendant une minute, n'hésitent pas à le violenter et se moquent à plusieurs de l'homme de 29 ans, atteint d'un trouble mental.

L'enregistrement de la bodycam dure 19 minutes et pourrait coûter cher aux 8 inspecteurs de la zone de police, qui risquent des sanctions pénales pour traitements inhumains, et ce alors que des sanctions disciplinaires lourdes ont déjà été prises.

L'affaire passera au tribunal correctionnel de Liège mercredi prochain.