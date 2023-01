Liege Airport : Accord au gouvernement de Wallonie

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Ce sera 55 000 mouvements par an alors que les avions les plus bruyants seront interdits de nuit.

Après des jours et des jours de négociation, le Gouvernement de Wallonie est enfin parvenu à un accord concernant le permis unique de l’aéroport de Liège. Ainsi, dans la soirée de samedi, PS et MR d’un côté et Ecolo de l’autre se sont accordés sur les dispositions permettant...