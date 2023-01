Accusé de plusieurs viols de sa fille

Son père lui avait imposé des relations sexuelles. Mais, dans cette famille issue de la communauté roumaine, les faits avaient été minimisés. La mère de la victime s'était uniquement inquiétée des conséquences de la perte de la virginité de sa fille, tandis que le père avait reporté la responsabilité des faits sur sa fille. Il avait longtemps affirmé que c'est elle qui avait sollicité les relations.

Le prévenu, décrit sous une personnalité antisociale et opportuniste, a fait des aveux plus précis devant le tribunal et a reconnu sa culpabilité entière. Le parquet a requis contre lui une peine de 7 ans de prison. Son avocat, Me Zevenne, a plaidé une peine assortie d'un sursis probatoire en exposant que son client a pris la mesure de la gravité des faits.

Le jugement sera prononcé le 24 février.