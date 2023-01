La Ville de Hannut va investir plus de 3 millions d’euros dans ses voiries en 2023 et 2024

Au conseil communal de Hannut, jeudi soir, on a parlé gros sous… La Ville a décroché le gros lot. Après plusieurs mois d’attente, elle est parvenue à débloquer plus de 3 millions d’euros pour les travaux de réfection de voiries. "Nous recevons un subside de plus de 2 millions d’euros de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), 850 000 € du Plan d’Investissement Communal (PIC) et 257 000 € du Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIWACI), détaille Niel’s Heeren, échevin des Travaux. On ne...