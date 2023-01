Formation de cadet-pompier : l’École des Cadets de la Province de Liège ouvre ses portes ce 5 février

Le programme est riche et permettra aux participants d’observer et de s’exercer aux différentes missions des sapeurs-pompiers. Toutes les animations proposées seront encadrées par des formateurs de l’école et des cadets en formation.

Des ateliers participatifs

Les ateliers participatifs (de 9h à 12h et de 13h à 16h) auront pour thèmes le test cognitif, la jetée de tuyaux, l’utilisation de la lance, les gestes d’aide médicale urgente et toutes autres informations utiles.

Il y aura également des démonstrations. Toutes les animations proposées seront encadrées par des formateurs de l’école et des cadets en formation.

- 9h30 et 13h30 : test de maniabilité

- 10h00 et 14h00 : CAF sportif

- 10h30 et 14h30 : démonstration gaz

- 10h50 et 14h50 : désincarcération

- 11h40 et 15h40 : établissement de lignes

La participation est gratuite. Il est conseillé de s’inscrire via la page www.provincedeliege.be/ecoledescadets pour la bonne organisation de l’événement, “il sera néanmoins possible de participer sans inscription préalable”, précise la Province de Liège.

Inscriptions au prochain cycle

Le prochain cycle de formation, qui s’adresse aux jeunes nés en 2006 et 2007, débutera en septembre 2023. Les cours se donneront à la Maison de la Formation, en zones de secours et dans différentes autres infrastructures, dont le centre provincial d’entraînement d’Amay, pour des mises en situation aussi vraies que nature. Les inscriptions seront ouvertes du 13 février au 24 mars 2023 sur le site web de l’École des Cadets. Le brevet de cadet-pompier représente 70 % du brevet de sapeur-pompier, “ce qui est clairement un atout pour les zones de secours qui recrutent”, note la Province de Liège. “En effet, le reste de la formation se passe en zone de secours et les candidats sont déjà intégrés dans la zone de secours qui se charge de terminer la formation”.

L’objectif de cette journée “portes ouvertes” “est de montrer la richesse du métier de sapeur-pompier et l’atout de la formation de cadet-pompier”. Pour sensibiliser le maximum de jeunes, des représentants de l’École des Cadets et de différentes zones de secours vont également à la rencontre d’élèves de l’enseignement secondaire “afin d’échanger sur tous les aspects du métier et de son apprentissage”.