Fermeture de Tihange 2: 150 manifestants protestent contre la mise à l’arrêt, "c’est une ineptie" (vidéos)

Le rassemblement a été organisé, mardi matin dès 10h, sur la rive gauche de la Meuse, face au site de production nucléaire de Tihange, pour dénoncer la mise à l’arrêt définitive de l’un de ses réacteurs.

Plusieurs représentants politiques étaient également présents. “À Tihange, avec les citoyens et d’autres représentants politiques qui manifestent pour le maintien de notre parc nucléaire pour assurer en Belgique une électricité dense, économique et pauvre en CO2 ainsi que notre indépendance énergétique”, a alors tweeté la députée fédérale Marie-Christine Marghem.

La manifestation symbolique et pacifique a été organisée par le groupement citoyen “Stand up for nuclear”. Selon le Liégeois Émeric Massaut, installé aujourd’hui à Mol, membre de l’association, la sortie du nucléaire constitue une erreur politique.

”Tihange 2, c’est une production de 1008 mégawatts. En termes d’économie de CO2, c’est l’équivalent de 91.000 vols en avion de Bruxelles à New-York. La fermeture de ce réacteur est une ineptie sur le plan environnemental”, s’insurge le militant.

Les représentants d’une quinzaine d’associations belges, françaises, néerlandaises, allemandes, danoises et polonaises ont aussi participé au rassemblement.

Affirmant que “le nucléaire offre une énergie abondante, propre, bon marché, fiable et sûre”, les manifestants ont exhorté l’opérateur à ne pas entamer les travaux irréversibles de démantèlement de l’outil, incitant parallèlement le gouvernement fédéral “à conserver les sept réacteurs en production dans le royaume et à préparer la construction de nouveaux”.

Le réacteur de Tihange 2 devrait être définitivement mis à l’arrêt mardi soir, à 23h59.