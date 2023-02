SPI a son plan stratégique pour les trois prochaines années

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Il y a quelques jours, le Conseil d’Administration de la SPI a adopté le Plan stratégique pour 2023 à 2025. “Il a été bâti sur notre vécu récent”, explique Eric Hautphenne, le Président du CA, “une situation économique, environnementale et sociale ultra-impactée par des enjeux énergétiques et climatiques décuplés. Une nécessaire adaptation en découle à tous niveaux, et dans le cas de Spi, dans son rôle d’agence de développement territorial....