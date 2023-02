Barre de fer contre couteau : match nul !

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

On ne choisit pas ses voisins et on n’est pas obligé de s’entendre avec eux. Mais de là à se retrouver face à face sur le trottoir, il y a un pas que ces deux habitants de la rue Coqraimont, à Liège ont allègrement franchi… Ainsi, mercredi vers 9 heures, les deux voisins ont eu une altercation verbale, l’un reprochant...