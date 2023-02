Budget reporté à Liège : “On navigue à vue”

Le gouvernement fédéral a déjà fonctionné durant plus d’un an sans budget annuel, à coups de “douzièmes provisoires” comme le prévoit le fonctionnement de nos institutions et, diront certains, c’est une manière de réduire la dette. Sans prêter à la Ville de Liège l'envie de "manoeuvrer" de la sorte, force est de constater aujourd’hui...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous