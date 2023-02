FixMyStreet Wallonie est une application développée par l’ASBL Be WaPP (Ensemble pour une Wallonie Plus Propre), accessible sur smartphone et tablette et téléchargeable sur les stores classiques. Cette application permet aux citoyens de signaler des problèmes liés à de la malpropreté mais pas seulement puisqu’ils peuvent également recenser des problèmes liés à un éclairage public défectueux, un nid-de-poule dans la route, ou encore un avaloir bouché. FixMyStreet centralise les signalements en un seul endroit au sein des services communaux.

La gestion de ce service aux citoyens dépend du service “Travaux et Propreté”.

Signalez en quelques clics

FixMyStreet est simple et rapide d’utilisation : il suffit à l’utilisateur d’envoyer une photo du problème rencontré via l’application. L’outil géolocalise le problème dans l’espace public, l’information est ensuite envoyée au secrétariat du service travaux qui la fait suivre au service compétent pour intervention.

L’auteur du signalement est tenu au courant de l’évolution du dossier via l’application et reçoit une notification quand celui-ci est clos.

Informations pratiques

L’application FixMyStreet est téléchargeable sur Google Play et sur l’App Store. Elle est gratuite d’utilisation. Un site Internet permet également aux personnes n’ayant pas de smartphone de signaler les problèmes : www.fixmystreetwallonie.be.