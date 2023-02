Liège : six prévenus poursuivis pour vols et recel de 500 iPhones sur le site de Bierset

Les prévenus, quatre employés d'Aviapartner et deux commerçants, ont été confondus par l'enquête après les plaintes d'Aviapartner et de la compagnie El Al Cargo. Deux cargaisons de palettes d'iPhones à destination de Tel-Aviv avaient été amputées d'une partie de leur marchandise. Les images de vidéosurveillance ont permis de constater que les palettes de marchandises étaient arrivées intactes à l'aéroport de Bierset, avant leur chargement à destination d'Israël, et de déceler les agissements suspects d'employés responsables de la manutention.

Un premier vol de 50 iPhones s'est déroulé le 22 avril 2015. Le second vol a été commis le 29 avril 2015 et concernait 450 iPhones volés sur une palette. Pour parvenir à leurs fins, les prévenus ont neutralisé certaines caméras ou dissimulé leurs agissements derrière des empilements de palettes vides.

L'enquête n'a pas permis d'identifier toute la chaine d'écoulement des GSM volés. Six d'entre eux ont été revendus dans un commerce de Seraing par deux prévenus, des commerçants. Les autres GSM ont été activés à l'étranger dans des pays comme la Lituanie, la Russie et Israël.

Les prévenus, qui nient les faits, encourent de lourdes peines de prison mais, en raison du dépassement du délai raisonnable, le parquet n'a pas proposé d'échelle de peines et a laissé le choix de la sanction à l'appréciation du juge.