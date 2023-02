Le feu est sans gravité. “Il n’y a pas de dégâts matériels excessifs ni de blessés”, indiquent les pompiers de Liège.

Toutefois, une cabine à haute tension a aussi pris feu, et pourrait d’ailleurs être à l’origine du sinistre, engendrant une coupure générale d’électricité dans le bâtiment (Régina), et par conséquent le relogement des 80 personnes qui l’occupent. “On essaie de trouver des solutions”, précisent les pompiers.

Notons que la Brasserie Le Regina est également plongée dans le noir et donc fermée.