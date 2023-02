À travers une sélection de plus de 350 œuvres issues d’une quarantaine d’institutions et de collections privées françaises, l’exposition propose sur plus de 2 000 m² un parcours constitué d’œuvres de toutes époques et tous horizons. Inaugurée le 21 octobre, l’exposition prend fin le 26 février prochain. Il ne reste donc plus que quelques semaines pour la découvrir. Réservations sur https://billetterie.laboverie.com/

Un atelier d’écriture

Ce samedi 4 février, un atelier d’écriture poétique est proposé sur réservation de 10h à 17h (20 euros, entrée à l’exposition inclus). “Une journée pour (re)découvrir l’exposition autrement, pour prendre la mesure de ces univers, se laisser inspirer par les sensibilités des collectionneuses comme par les œuvres, et entrer en création poétique”. Catherine Barsics, poétesse et performeuse, vous accompagnera dans l’écriture, avec des sources d’inspirations et des propositions poétiques complémentaires. La fin de l’après-midi sera consacrée à la mise en voix de vos textes, pour en préparer la restitution. La lecture des textes (ouvert à tous) a lieu de 18 h 30 à 20 heures.

Nocturne de l’exposition

L’exposition sera également accessible au public de 18 heures à 21 heures ce samedi 4 février. Dernières entrées à 20 h 30. Réservations possibles via la billetterie en ligne ou achat du ticket sur place.

Rencontre de collectionneurs

Les collectionneurs ne manquent pas, les collections non plus, des plus classiques (peintures, gravures, sculptures, timbres et autres monnaies) aux plus farfelues (entonnoirs, briquets ou dés à coudre). Comment naît cette passion ? Quel temps, quel budget et quel espace peut-on lui consacrer ? Mercredi 15 février, une rencontre de collectionneurs est organisée à 18 h 30. Vous pourrez y échanger vos expériences, vos points de vue et montrer au public les photos de vos plus beaux spécimens, des acquisitions qui vous touchent le plus…. Réservations pour la soirée.