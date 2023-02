Près de 1 800 artistes exposés au Centre wallon d’art contemporain à Flémalle en 40 ans.

C’est en 1979, sous l’impulsion du peintre flémallois Léopold Plomteux, qu’une première exposition s’est tenue à “La Châtaigneraie”, une gentilhommière du 19e siècle appartenant à la commune de Flémalle. Ce nom lui vient du parc classé, et peuplé de châtaigniers remarquables, dans lequel elle est implantée.

Depuis plus de 40 ans, le Centre wallon d’art contemporain organise des expositions temporaires et autres manifestations destinées à mettre en lumière toutes les techniques de la création contemporaine, à travers des thématiques et sujets de société susceptibles d’intéresser des publics diversifiés. S’il se veut une vitrine pour des artistes émergents en fédération Wallonie-Bruxelles, le centre présente également les œuvres d’artistes à la renommée internationale. Ce sont ainsi près de 1 800 artistes belges et étrangers qui y ont été exposés.

Pour marquer cet anniversaire, quelque peu postposé en raison du Covid-19, un ouvrage (”La Châtaigneraie 1979-2021”) a été édité afin de retracer, de manière synthétique, le rôle joué dans la promotion des artistes plasticiens depuis sa création. Une exposition collective a également été mise sur pied. Intitulée “Péripéties d’un centre d’art contemporain de province”, elle est à admirer jusqu’au 19 février.

”Pour certains jeunes plasticiens, le passage par 'La Châtaigneraie' s’est révélé une étape essentielle de leur carrière”, souligne la directrice. “L’ouvrage montre à quel point le Centre wallon d’art contemporain se veut un lieu de convivialité, de rencontres, de partages et d’échanges, ouvert aux divers modes d’expression et aux problèmes qui agitent notre société”.