Taux de cellules vides: Huy repart à la hausse, Hannut et Waremme dans le top

Comment se portent nos centres-villes ? Analyses statistiques à l’appui, Huy fait partie des mauvais élèves et voit son taux de cellules vides augmenter de 5,8% entre 2021 et 2022.

L’Association du Management de Centre-Ville (AMCV) a sorti ses chiffres d’analyses statistiques pour l’année 2022 en ce qui concerne le développement commercial de nos centres urbains. Sur les 35 communes listées et répertoriées, Huy affiche un mauvais score. Entre 2021 et 2022, la Ville est passée de 12,1% de cellules vides à 18,1%, soit une augmentation de 5,8%, bien derrière Hannut (7,9%) et Waremme (9,1%). Elle se classe ainsi avant dernière du classement, juste derrière Verviers qui comptabilise une augmentation de 9,5% (dû aux inondations). Pourtant le cœur de la vallée mosane avait réussi une belle diminution entre 2019 et 2021 (de 19,4% à 12,3%). "Je pense...