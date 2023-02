Plan anti-inondations à Soumagne : deux nouveaux bassins d’orage verront le jour en 2023

Le Plan prévoit une trentaine de projets et une collaboration avec la Ville de Herve pour agir sur la Magne.

Si la situation n’est en rien comparable à celle de Trooz ou Chaudfontaine, Soumagne a également connu des inondations en juillet 2021 de catégorie 2, impactant une centaine d’habitations et le centre de la commune. Plus régulièrement, lors de fortes pluies, le ruisseau de La Magne, affluent de la Vesdre, déborde. “Lors de fortes précipitations, toutes les eaux de Herve arrivent dans La Magne et descendent vers Soumagne,...