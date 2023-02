Tremblement de terre en Turquie et Syrie : Liège ouvre un registre de condoléances

Suite à l’important tremblement de terre survenu cette nuit dans la Province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie et en Syrie, le Bourgmestre Willy Demeyer tient, au nom du Collège et du Conseil communal, à présenter ses condoléances et le soutien de la Ville de Liège aux populations gravement touchées par ce terrible séisme. Un registre de condoléances en ligne sera accessible dès aujourd’hui via le lien https://in.liege.be/condoleances/registrecondoleance/form ....