”Nous sommes profondément choqués par la tragédie qui touche la Turquie et la Syrie. Par ce geste symbolique, nous voulons témoigner notre empathie et notre solidarité aux victimes et à leurs familles. Herstal compte une communauté Turque importante et des liens forts nous unissent de manière historique. Le Collège et moi-même partageons leur douleur en ces temps difficiles. Nos pensées vont à ceux qui ont perdu des êtres chers, ainsi qu’à ceux qui attendent des nouvelles quant à la sécurité de leurs amis et de leur famille”, déclare Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.