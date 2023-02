Ce sont près de 150 nageurs qui plongeront dans une eau inférieure à 10°c. Venus d’un peu partout en Europe (Pologne, France,…), ces sportifs sont entraînés à plonger dans de pareils conditions. En effet, nager en eau froide sans combinaison thermique ne s’improvise pas et seuls les nageurs et nageuses faisant partie d’un club et ayant reçu une attestation médicale sont autorisés à concourir.

Deux styles de nages sont au programme, la brasse et la nage libre, répartis dans différentes courses, dont le relais mixte. Présent depuis la 50e édition, le relais mixte voit se succéder homme et femme par équipe de quatre, et où la brasse doit également être nagée au moins une fois.

Comme il n’existe que deux clubs de natation en eau froide en Wallonie (ceux de Huy et de Theux), la plupart des participants viennent de Flandre, où la pratique de cette discipline est beaucoup plus répandue qu’en Wallonie.

Les conditions climatiques de cette édition s’annoncent plutôt clémentes à une dizaine de jours de la course, avec des températures comprises entre 5 et 8°c., mais sans précipitation annoncée. Pas de quoi arrêter ces valeureux nageurs...