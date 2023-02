Liège : Ils tentent de violer une dame sans domicile fixe endormie !

Imad, 35 ans de Liège et Foad, 35 ans, d’Ixelles, ont écopé de 18 mois de prison ferme et de deux ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine pour avoir tenté de violer une dame sans domicile fixe alors que cette dernière était profondément endormie sous l’effet de l’alcool et de médicaments....

