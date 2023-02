Détournement à la FN Herstal: trois administrateurs "invités" à démissionner

Le conseil d'administration de WE s'est longuement réuni et a décidé d'"inviter" les trois responsables à démissionner volontairement. Il n'est pas question de faute à proprement parler, mais plutôt de "responsabilité morale", estime-t-on du côté de WE, qui va en outre se constituer partie civile dans cette affaire.

L'un de ces administrateurs, à savoir Laurent Levaux, a déjà répondu qu'il n'était pas question pour lui de démissionner, toujours selon L'Echo et Le Soir. "Ce serait un pur scandale et cela porterait un dommage à ma réputation et à celle de mon entreprise", estime-t-il.