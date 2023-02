Spa : Marc Lavoine et Christophe Willem aussi à l’affiche des Francofolies 2023

Christophe Willem sera sur scène le dimanche également avec Marc Lavoine, Florent Pagny et Kendji Girac. ©D.R.

D’autres noms s’ajouteront à cette journée exceptionnelle de clôture comme les Belges Doowy et, dans un autre style, Aucklane, qui seront pour la toute première fois présents au festival spadois.

D’autres surprises ont été dévoilées comme la présence de FùGù Mango qui annonce un samedi festif et musical.

Le jeudi, la journée sera plus féminine, annoncent les organisateurs avec l’artiste Marie-Flore.

Les bars en folie

"Par ailleurs, nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que le centre-ville vibrera à nouveau au rythme du festival avec une foule d’animations gratuites qui renforceront l’esprit de fête et de convivialité si cher aux francofous", précise le communiqué.

Enfin, les participants et les festivaliers attendaient ce retour avec impatience : celui des bars en folie, qui animeront les terrasses du centre et des rues de Spa. Tout comme une scène gratuite, axée sur la découverte.

Pour les familles aussi, une bonne nouvelle est annoncée avec le retour des Francos juniors! Ce sont des concerts gratuits à destination du jeune public.

"Cette année, le village Francofou et le centre-ville uniront plus que jamais leur force pour faire des Francofolies de Spa une expérience de musique et de fête à nulle autre pareille... Vivement!", concluent les organisateurs plus que motivés.

https://www.francofolies.be/