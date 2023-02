Un bilan en demi-teinte pour le Port Autonome de Liège

A l’instar des ports maritimes, le trafic de conteneurs enregistre également une diminution avec près de 89.520 EVP (équivalents-vingt-pieds) manutentionnés sur les trois terminaux à conteneurs du Port de Liège, soit une diminution de 21%.

Ces diminutions résultent des diverses crises mondiales, des perturbations de la chaîne logistique mondiale, de la crise énergétique, du conflit en Ukraine et du déclin de la sidérurgie à froid.

"Cette baisse générale de nos trafics résulte non seulement d’un fort ralentissement économique mondial mais également des nombreuses perturbations de la logistique des conteneurs et des conséquences du conflit en Ukraine", explique Willy Demeyer, Président du Port autonome de Liège, "Toutefois, le Port autonome de Liège poursuit, avec la Wallonie, son programme ambitieux d’investissements en faveur de la multimodalité, ce qui nous permet de répondre pleinement aux objectifs de la Déclaration de Politique Régionale du Gouvernement wallon en termes de report modal (c’est-à-dire le transfert du trafic de marchandises de la route vers le rail et/ou la navigation fluviale)."

Plus de 15 millions en faveur de la multimodalité

Malgré les multiples crises traversées actuellement, le Port autonome de Liège maintient ses investissements prévus visant toujours à renforcer et à améliorer les infrastructures portuaires liégeoises existantes. Parmi ces investissements d’un montant total de plus de 15 millions d'euros répartis sur 2022 et 2023, majoritairement cofinancés par la Wallonie et l’Union européenne, soulignons :

l'extension du terminal à conteneurs de Liège Trilogiport,

la construction de nouvelles infrastructures d'accostage à Hermalle-sous-Huy,

le prolongement du Port des yachts,

le réaménagement en zone bimodale (reliée à la route et au rail) du site de l’ancienne gare de triage du Port de Monsin qui permettra de renforcer les trafics ferroviaires.

De son côté, la plate-forme multimodale Liège Trilogiport a poursuivi son essor en 2022. Elle bénéficie à ce jour d’un terminal à conteneurs et de cinq halls logistiques totalement opérationnels, pour une superficie totale de 212.600m², soit 2/3 de la plate-forme en activité ! La construction de quatre halls logistiques pour une superficie totale de près de 100.000m² (Jost Group / WDP) est actuellement en cours et devrait être finalisée à l’automne 2023.

En pleine expansion depuis 2016, le Trilogiport (actuellement d’une superficie de 3,6 hectares) va être doté de 5,8 hectares supplémentaires. Cette extension, qui sera finalisée au printemps 2023, permettra à la société DPW Liege Container Terminals de répondre aux besoins de ses clients et d’accroître ses activités liées au transport de conteneurs. La plate-forme logistique serait dès lors entièrement achevée à l’automne 2023.

Plus de 18.000 emplois directs et indirects sont générés par les entreprises privées actives sur les sites portuaires du Port autonome de Liège. Le Port de Liège demeure ainsi un levier de développement socio-économique important pour la région.