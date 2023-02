Le chantier a démarré en novembre 2022 depuis le poste de Rimière (Neupré) pour se poursuivre en direction de Seraing. “Le premier tronçon a été posé avec succès fin janvier à Neupré”, entre le poste de Rimière et la jonction 8, avant le carrefour Chêne Madame.

Elia entamera prochainement des travaux sur les tronçons suivants. La Route de Seraing/Rotheux ne sera pas accessible aux automobilistes durant cette période. Une piste pour la mobilité douce y sera aménagée.

Un plan mobilité

L’étape suivante consistera en la pose des câbles sur le second tronçon, “qui pourra ensuite être relié au premier”. “Après cette étape, la Route du Condroz pourra être remise en état”, informe Elia. Ceci devrait avoir lieu à la mi-mai selon le planning prévisionnel.

Pendant les travaux sur la Route de Seraing/Rotheux (du 13 février dès 6 heures à mi-août), cette dernière sera fermée à la circulation des voitures. Un plan de mobilité (voir plan) a été mis en place avec la police locale, les autorités communales et le TEC afin de proposer des alternatives aux automobilistes et bus. L’Athénée Air Pur de Seraing a également été informée de cette modification de la circulation.

Plan mobilité Elia ©D.R.

Deux déviations sont dès lors conseillées aux automobilistes : Soit via la Route du Condroz, le carrefour de Plainevaux, la Route d’Hamoir et l’Avenue du Ban ; Soit via l’avenue Chêne Madame ou avenue de la Chevauchée, rejoindre la Rue de l’Ermitage, pour ensuite rejoindre la N677/Route de France vers Seraing.

Les riverains de la Route de Seraing, continueront à avoir accès à leur habitation via l’avenue de la Vecquée.

Une piste dédiée à la mobilité douce

Afin de permettre aux cyclistes de continuer à emprunter cet axe de circulation en toute sécurité, une piste dédiée à la mobilité douce sera créée. Elia dit continuer à informer les riverains et les autorités de l’avancement des travaux. “Les habitants du tronçon concerné par les futurs travaux ont reçu un toute-boîte leur rappelant la modification de la circulation”. “Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des communications ponctuelles seront prévues. De la documentation a également été fournie aux communes directement et indirectement impactées par le chantier afin de relayer les informations via leurs canaux de communication habituels”, indique-t-on. Pour suivre l’évolution du chantier et prendre connaissance du plan mobilité mis en place, Elia invite les riverains et automobilistes à consulter régulièrement la carte interactive réalisée à cet effet et disponible sur la page dédiée au projet sur le site internet d’Elia. Elia dit rester disponible pour les riverains en cas de questions via l’adresse mail riverains@elia.be et le numéro de téléphone gratuit 0800/18 002.