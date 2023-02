Déclarer sa flamme à l’indexation

Des chocolats

Pour la CSC, il est hors de question d’accepter qu’un système qui a fait ses preuves soit détricoté parce qu’il est temporairement mis sous pression. “Certains croient ou tentent de faire croire que détruire l’index aura des avantages… Or, ceux-ci ne contrebalanceraient pas les dégâts engendrés en termes d’inégalité croissante des revenus ou de déficit de financement de la sécurité sociale et des services publics”, insiste Gaston Merkelbach, président de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien.

Les organisations patronales aspirent à une indexation en net “prétendant que le travailleur conserverait le même montant. Or, ce raisonnement ne tient pas car les augmentations en net ne permettent pas de se constituer de droits sociaux. On passe, en effet, sous silence le fait que cette option serait catastrophique pour la sécurité sociale et les services collectifs et donc pour les travailleurs, fait remarquer Gaston Merkelbach. “La CSC a calculé qu’une indexation en net, appliquée en 2022 et en 2023, aurait coûté 9,92 milliards d’euros de pertes de recettes à la sécurité sociale et aux différents pouvoirs publics !”

Mardi prochain, entre 12 h 15 et 13 h 15, des délégations CSC distribueront, aux entrées des centres commerciaux Belle-Île et Médiacité à Liège et Crescend’Eau à Verviers, des tracts d’information et des petits chocolats. Elles inviteront également les citoyens à déclarer leur amour à l’index en posant, pour une photo, dans un décor en forme de cœur.