Le prince carnaval en visite à la clinique Joseph Wauters à Waremme: "Du baume au cœur !"

Pour le lancement de sa tournée, le prince carnaval de Waremme, Loïc Bonnechère et ses deux drôles de dames ont rendu visite à une centaine de patients de la clinique Joseph Wauters ce jeudi. Pour des instants d’échanges émouvants. Une première…

