Liège : Il lui mord et arrache l’oreille !

Ce jour-là, Eddy était particulièrement énervé. En effet, un de ses voisins avait déjà fait appel aux forces de l’ordre parce que l’intéressé faisait du grabuge dans l’immeuble qu’il occupe. La police s’est rendue au domicile du suspect. Les policiers ont été mis en présence de l’intéressé qui s’est montré particulièrement excité. Alors qu’ils interrogeaient les voisins, Eddy a commencé à hurler dans les communs. Il était en sous-vêtements. Selon les forces de l’ordre, il était sous influence, à tout le moins d’alcool, agressif, nerveux et ne voulait pas écouter. Il a insulté les policiers et déclaré qu’il allait les “enc…” Eddy était si agressif, que les policiers ont plusieurs fois été contraints de le repousser en arrière.

Une nouvelle scène

Malgré ce premier épisode, quelques heures plus tard, Eddy faisait encore parler de lui… En effet, son comportement a, une nouvelle fois, nécessité l’intervention de la police. Eddy s’est rendu chez le commerçant de nuit situé rue Saint-Léonard, non loin de son domicile. Lorsqu’il se trouvait sur place, il a essayé d’obtenir un crédit, ce que le commerçant lui a refusé. Un échange houleux entre les deux hommes a alors débuté. Alors qu’il était en train de quitter les lieux, Eddy a échangé des mots avec un autre client.

Ce dernier lui a demandé de se calmer. C’était visiblement le bouton sur lequel il ne fallait pas appuyer. Les faits ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance du commerce. On y voit que la future victime repousse Eddy qui s’approche de lui de manière agressive. “Il allait démarrer”, a estimé Eddy d’un ton particulièrement vif. “Je l’ai tapé au sol. Je lui ai porté des coups de poing et alors qu’il était au-dessus de moi, j’ai pris son oreille en bouche et j’ai mordu ! Je ne voulais pas lui arracher, mais je l’ai fait…” La victime a subi une incapacité de travail d’un mois à la suite des faits. “Je le regrette pour lui. Mais il n’avait pas à faire le justicier. S’il n’était pas intervenu, il ne lui serait rien arrivé !” Le tribunal a suivi la plaidoirie de Me Arnaud Jaminon qui a estimé que son client avait été provoqué par la victime.