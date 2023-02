Un nouveau parc de délassement bientôt à Huy

"Ce beau projet s’inscrit dans une volonté plus large de participer au redéploiement du centre-ville et vers les entrées de la ville. C’est une nouvelle étape de financement. Notre but est de conserver l’offre de parking et d’améliorer la fluidité du trafic", se réjouit le Bourgmestre f.f. Eric Dosogne.

Concrètement, ce projet s’inscrit dans une volonté de réponse au changement climatique en agrandissant les espaces verts en centre-ville, en améliorant les conditions de circulation des usagers faibles (piétons, vélos,…) et en luttant contre les îlots de chaleur.

Cette réalisation sera ainsi effectuée en plusieurs phases. Tout d’abord, la création d’un boulevard urbain sur les quais de Meuse. Les modes de cheminement doux seront privilégiés du quai d’Arona jusqu'au pont de l'Europe, grâce notamment à l’extension du parc de l’île du coté du quai d’Arona.

L’Avenue Delchambre va également être réaménagée pour faciliter l’accès aux deux écoles situées de l’autre coté de la route, tout en maintenant les arbres déjà présents. Pour finir, la création d'une zone de rencontre rue l'Apleit et rue de l’Harmonie va voir le jour, en continuité avec la revitalisation urbaine du quartier du Quadrilatère.

Le subside accordé par le FEDER (fonds européen de développement région) et la Région Wallonne représente plus de 90% du coût estimé du projet, qui est d'environ 4,5 millions d’euros.