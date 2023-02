" Certains en politique veulent vivre un train de vie comme la grande bourgeoisie", estime l’élu verviétois László Schonbrodt (PTB)

László Schonbrodt est chef de groupe PTB au conseil communal de Verviers. Ses derniers coups de sang ? La question du parking en ville, la situation des sinistrés et le manque de concertation. Député depuis 3 mois, il découvre aussi les coulisses du Parlement wallon. Et tout ne lui plaît pas, notamment la question des rémunérations et des avantages… Interview.