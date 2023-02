La Wanzoise écope d’un sursis probatoire pour l’incendie volontaire de son immeuble

L’audience du 26 janvier dernier avait permis de rappeler les faits. Le 4 octobre 2022, les pompiers et policiers de la zone Hemeco avaient été appelés à grand renfort pour un incendie survenu dans un immeuble situé au 308A de la rue Val Notre-Dame à Moha. Au terme de quatre heures d’intervention, les hommes du feu étaient parvenus à maîtriser les flammes. S’il n’y avait pas eu de blessé, de nombreux dégâts matériels étaient à déplorer et le sinistre était total pour l’ensemble du bâtiment. Il ne restait plus rien de l’appartement du premier étage et, dommage collatéral, l’épicerie italienne "Sicilia bella" située au rez-de-chaussée avait dû fermer ses portes. L’immeuble voisin était également sinistré. La personne qui y vivait est, depuis le 4 octobre dernier, relogée ailleurs.

Détenue à la prison de Marche-en-Famenne depuis le 7 octobre, elle reconnaissait les faits et déclarait devant le tribunal correctionnel avoir allumé la plaque de cuisson, mis le micro-ondes à côté avec plusieurs vêtements pour mettre le feu. Émilie n’en était pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà provoqué un incendie au même endroit trois semaines plus tôt. "Je m’excuse, je m’en veux de mon geste et je me rends compte que c’était dangereux pour moi mais aussi pour les autres. Je ne voulais faire de mal à personne. On m’a dit que j’avais un trouble mental entre la névrose et la psychose. Je voudrais aller à l’hôpital psychiatrique. J’y suis déjà allée plusieurs fois, confiait Émilie. C’était juste un appel à l’aide. J’en avais marre de tout et j’ai basculé."