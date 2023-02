Elle met en cause cinq personnes réparties en trois groupes. D’un côté, Sandra et son copain David qui sont allés boire “un” verre et ont rencontré Youssef. Le trio a manifestement picolé plus que de raison jusqu’au moment où une dispute a éclaté entre les deux hommes. Des coups ont ensuite été échangés. Sandra a alors sorti son téléphone de son sac pour appeler la police. Croyant que la jeune femme voulait appeler des copains en renfort ; Youssef lui a arraché son téléphone des mains.

C’est à ce moment que deux hommes, qui apparemment attendaient le bus, rue Léopold sont intervenus. D’après David, c’est Youssef qui leur aurait demandé de passer à l’acte, ce que tout le monde nie… Toujours est-il que Thibault et son frère se sont rués sur David et l’ont roué de coups. Le jeune homme a fini par tomber sur le sol, ce qui n’a pas empêché Thibault de lui donner de violents coups de pied, tachant d’ailleurs ses chaussures de sang. Les coups se sont arrêté une fois David inconscient… Le blessé souffre d’une dent cassée, d’une commotion cérébrale modérée et est blessé à la lèvre. Il a une incapacité de travail estimée à 5 jours.

Heureusement, la police est intervenue et a interpellé tout ce beau monde. Le Parquet de Liège a été avisé et a ouvert plusieurs dossiers, ordonnant la privation de liberté des adultes et du mineur d’âge.

On s’en doute, la version des uns et des autres divergent quant aux motifs de la dispute et du “vol” du GSM. Le dossier à charge de Thibault a, en tout cas, été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt et ce, d’autant plus, que le gaillard est déjà connu des autorités de judiciaires, pour des faits de violence.