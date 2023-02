"Les bénéfices des entreprises des secteurs de l'énergie, des produits de luxe, de la distribution alimentaire, des banques, ... n'ont jamais été aussi hauts. On parle de bénéfices historiques. Or, les travailleurs et travailleuses n'ont jamais été aussi pauvres", dénonce la FGTB Liège-Huy-Waremme.

En plus du message lumineux visible au loin, plusieurs manifestants se sont rendus sur la passerelle La Belle Liégeoise, proche de la Tour des Finances, où ils ont accroché une pancarte réclamant "Moins de factures, plus de salaires" et allumé des fumigènes en faveur de leurs revendications. Ils ont ainsi réclamé "une taxation des surprofits et des grandes fortunes", "une augmentation des salaires bas et moyens", "le blocage des prix de l'énergie" et "des investissements conséquents dans des énergies renouvelables".