Ainsi, selon le magazine L-Post, ces perquisitions ont eu lieu ce lundi aux sièges des sociétés RV Construct, LSA Construct et Vidon-I Mmobiliare. Ces dernières sont soupçonnées d’avoir mis en place tout un système permettant la venue de main-d’œuvre bon marché en provenance de Roumanie. Evidemment et c’est classique en matière de dumping social, cette main-d’œuvre est payée aux conditions roumaines, autrement dit bien moins chère que chez nous. Le préjudice, pour l’État Belge, en matière de cotisations sociales et autres serait estimé à plusieurs millions.

Selon le parquet de Liège, qui confirme l’information, le dossier du juge Frenay vise des infractions graves telles que faux et usage de faux, escroquerie, non-paiement des cotisations de sécurité sociale et ce, dans le cadre d’une organisation criminelle.

En outre, si cette main-d’œuvre arrive en Belgique, cela implique que les personnes en provenance de Roumanie trouvent du travail. C’est dans ce cadre que des perquisitions ont également été menées chez Wust et SERBI SA. Une dizaine de travailleurs roumains ont également été pris en charge par la Police Judiciaire Fédérale et seront entendus comme témoins. Leurs GSM ont été saisis pour éventuellement et, entre autres, établir des liens avec les sociétés visées.

Toujours selon Le magazine L-Post, les personnes à la tête des sociétés pourvoyeuses de main-d’œuvre ont été privées de liberté pour audition, tout comme un associé roumain. Ils seraient en aveux. Une personne a d’ores et déjà été placée sous mandat d’arrêt, mais à l’heure d’écrire ces lignes, les auditions n’étaient pas encore terminées et d’autres mandats d’arrêt pourraient encore tomber.