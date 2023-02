Seraing : Hommage à Francis Bekaert qui a présidé son dernier conseil communal

En tant que conseiller communal, “je vais continuer à m’investir. Je resterai toujours à disposition de la population”. Et de rappeler que “nous sommes ici par le peuple, pour le peuple. Nous sommes ici par amour de notre ville, par amour de la démocratie”. “Nous sommes tous au service de nos concitoyens, ne perdez jamais ça de vue. Aider les gens, c’est l’essence même de notre combat politique. Notre population a besoin que nous soyons là pour tenter de les aider car n’oublions jamais que la précarité sociale est de plus en plus forte et touche de plus en plus de nos concitoyens”, a-t-il lancé aux élus communaux. “Il faut continuer à œuvrer dans un sens social et humain”, a conclu celui qui fut président du CPAS de Seraing durant 20 ans.

”Un homme de cœur, de gauche”

L’ensemble des chefs de groupe d’opposition MR, Ecolo, et PTB ont ensuite pris la parole pour rendre hommage à ce dernier. Un homme qualifié par Fabian Culot (MR) “d’insondable, le bourgmestre aux lunettes brunes, parfois imprévisible, énigmatique quant à ses intentions. Un homme passionné, de force de conviction, de résistance pour rencontrer les difficultés sociales au sein de notre ville. Enfin, le mot 'respect' que tu as de tes interlocuteurs, de la minorité que nous représentons au sein de ce conseil, et le mot 'écoute', de ménager les susceptibilités de l’opposition. Et enfin la qualité de relation humaine. Et pour tout ça nous tenons à te remercier”.

”Francis, c’est un homme de cœur, de gauche, qui est à l’écoute. Il est modeste, c’est une qualité rare aujourd’hui en politique, où les dents sont souvent longues”, a pour sa part souligné Damien Robert. “Il est accessible et conscient des difficultés sociales de la population parce qu’il fréquente les Sérésiens. C’est un homme de parti, qui croit en ses convictions, qui ne s’accroche pas au pouvoir, c’est aussi un homme qui sait changer d’avis et qui est attaché à sa ville. Et donc ça mérite bien un hommage”.

Déborah Géradon a terminé celui-ci en insistant sur “la chance d’être épaulée à l’aube de tes derniers jours en tant que bourgmestre”. Et de souligner l’homme “modeste, à l’écoute que tu es”, avec toujours “la volonté de trouver des solutions, et de prendre ses responsabilités au moment le plus important”. “Merci pour ces jours-ci passés ensemble dans le cadre de cet écolage”.

Francis Bekaert déposera sa démission dans les prochains jours. Une démission qui devra encore être actée par le conseil communal lors de sa séance du 20 mars prochain, date même à laquelle Déborah Géradon (36 ans) prêtera serment comme nouvelle bourgmestre de Seraing.