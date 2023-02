Assises de Namur : en prison, avant d’avouer, l’accusé “se détachait complètement du meurtre”

Le demi-frère de l’accusé s’est présenté à la barre mercredi matin. Le témoin a évoqué une enfance heureuse, qui s‘est déroulée dans le contexte d’une famille recomposée. Les parents de l’accusé étaient en couple, mais vivaient chacun de leur côté. Patron d’un restaurant, le demi-frère de Terry Hoyoux évoque ce souvenir : “Il était courageux et assidu, il avait le souci de bien travailler, il ne voulait pas décevoir et était méticuleux. Il fumait de la marijuana et cela a posé problème, il n’était plus à son maximum durant le service. De l’argent a aussi disparu durant sa présence dans l’équipe. Il n’y a pas de preuve mais il y avait des soupçons. Il mentait également à l’occasion.”

Des déclarations du témoin et d’autres entendus depuis le début du procès, il ressort que l’accusé a toujours eu quelqu’un pour lui tendre la main, que ce soit son père, sa mère, sa sœur, ou son beau-père. “Je ne savais pas qu’il était devenu SDF parce qu’il n’y avait jamais eu de raison qu’il le devienne. Il avait les capacités physiques, intellectuelles et professionnelles pour se prendre en main. Sa maman et son beau-père faisaient tout ce qu’il fallait pour ne pas que cela arrive.”

Le témoin poursuit : “Après les faits, il a nié l’agression mortelle, devant sa mère, sa sœur et moi. Il se détachait complètement du meurtre qui avait été commis, il était sans doute honteux. Et il a ensuite avoué. Humainement, c’est difficile à imaginer, que mon frère ait fait cela, je ne l’en pensais pas capable. Je ne l’ai pas revu depuis ses aveux, je ne suis peut-être pas prêt. J’ai peut-être aussi envie de garder de lui une autre image que celle-là.”

Le patron d’un établissement horeca dans lequel l’accusé a travaillé un peu plus d’un an a également témoigné. “Il avait de bonnes bases en pâtisserie et au début, il se montrait agréable et motivé. Après 2 mois, le locataire du dessus a évoqué des odeurs de cannabis, liées à la consommation de Terry durant le temps de midi. Il buvait pendant le service, mes parents lui ont fait la remarque et il s’est énervé et a jeté le verre. J’ai serré la vis et il est devenu de plus en plus agressif.” Le témoin poursuit : “Son humeur et sa motivation se sont ensuite dégradées. Un jour, il a eu un coup de folie, est descendu dans la cave, a emporté des bouteilles et des couteaux de cuisine, est parti et n’est plus jamais revenu. Il était impulsif et agressif, colérique, il pouvait exploser à n’importe quel moment sans raison. Il avait tout et a tout gâché : un bon CDI en tant que chef du froid dans mon restaurant, il venait de passer le permis de conduire, avait un appartement, il aurait pu aller loin grâce à ses bonnes bases.”

Un collègue l’ayant côtoyé dans l’horeca, dans un restaurant ou l’accusé officiait aux entrées et au dessert, le décri comme un bon garçon, courageux, motivé, avec un bon potentiel, très soutenu par sa mère et son beau-père, qui était le gérant de l’établissement. “Il gérait très bien un poste qui n’était pas évident, il a quitté le restaurant pour apprendre de nouvelles choses, il a pris son indépendance dans la vie. Il fréquentait aussi des gens de la rue, qui ne travaillaient pas et n’avaient rien à voir avec lui. Certains employés se sont plaints que de l’argent disparaissait dans les vestiaires. Il y avait des soupçons sur Terry, des sommes de 100 à 300 euros se volatilisaient. Quand il est parti travailler ailleurs, les vols ont cessé. Il lui est arrivé de dérober des bouteilles de vin également.”

L'avocat général Schils a demandé à l'accusé, qui avait de l'or dans les mains, une bonne situation et était soutenu par ses proches, pourquoi il avait gâché tout cela. Se réponse : "J'avais beaucoup de choses pour réussir et au final, j'ai tout gâché.