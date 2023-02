Le ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Christophe Collignon, encourage la réduction de la consommation d’énergie en rappelant la responsabilité de la fonction publique locale. Resa propose ainsi aux communes de prendre des mesures en matière d’éclairage public en les invitant à couper notamment celui-ci de minuit à 5 heures jusqu’au 31 mars, et de supprimer définitivement l’éclairage décoratif.

L’éclairage de nuit maintenu

En raison de la crise énergétique actuelle et de l’explosion des prix de l’énergie, la Ville de Seraing a analysé cette requête et a décidé de se positionner lors de la séance du conseil communal de ce lundi 13 février en faveur de la suppression de l’éclairage décoratif mais refuse de couper l’éclairage de minuit à 5 heures. Les services de la police administrative et de la police locale ayant émis des réserves quant à la coupure nocturne de l’éclairage public pour des raisons de sécurité.

”Il n’a jamais été question de couper l’éclairage public sur Seraing. Par rapport à l’économie qu’aurait pu faire, la remise en état aurait coûté plus cher”, a rassuré le bourgmestre Francis Bekaert. “Cette décision de couper l’éclairage de nuit pouvait mettre en péril la sécurité dans certains quartiers. Et on a vu que dans les villes où la coupure a été réalisée comme la Ville d’Enghien, la criminalité a augmenté, et Seraing n’a pas besoin de ça. Cela peut s’appliquer à de petites communes ou villages mais pas une ville comme Seraing”.