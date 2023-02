Luminus envisage d’implanter 5 nouvelles éoliennes dans son parc le long de l’E42. Dont 2 à Villers-le-Bouillet et 3 à Braives de part et d’autre de la nationale N64. Ce qui serait une première pour la commune braivoise. Une réunion d’information aura lieu le 8 mars à Fallais.

Trois premières éoliennes sur Braives et deux de plus sur Villers-le-Bouillet ?

Les vents hesbignons aiguisent l’appétit de Luminus. Un nouveau projet vise à ajouter 5 éoliennes dans son parc le long de l’E42, et plus précisément entre les villages de Fumal, Warnant-Dreye et Vinalmont. Il concerne, donc, cette fois en partie la Commune de Braives avec la projection de trois éoliennes sur son territoire, précisément au nord de l’autoroute, à main gauche entre le pont et Falihou (en venant de...