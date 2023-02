Assises de Namur : 27 ans requis contre Terry Hoyoux pour le meurtre d’Anita Lekeu

La matinée a débuté avec le réquisitoire de l’avocat général Schils, qui est revenu sur le caractère exceptionnel du procès, à l’issue duquel les jurés devront uniquement se prononcer sur la peine. “Dans ses déclarations, l’accusé a présenté sa vérité. La réalité des choses est peut-être différente de celles-ci.” Après avoir précisé que si la victime, grand-mère par alliance de l’accusé, avait été sa grand-mère biologique, l’accusé aurait été passible de la prison à perpétuité.

”Même si le contexte familial était compliqué, les proches de Terry Hoyoux se sont unis dans la bienveillance pour que le petit ne souffre pas. Ils lui ont peut-être fixé peu de limites, l’ont parfois couvert lors de ses vols ou lorsqu’il consommait de la marijuana. Il les a volés, a toujours remis la faute sur les autres. Il était bourré de talent de par ses capacités en cuisine, mais s’est retrouvé à la rue. Sa vie de SDF, il en est le propre artisan, il a choisi de voler plutôt que de travailler. Il a reconnu qu’il était lui-même sa plus mauvaise fréquentation.”

L’avocat général est revenu sur les circonstances du vol, imaginé par Terry Hoyoux et proposé à son complice. “Il est allé voler sa grand-mère de cœur de 69 ans, qui vivait seule, une dame attentionnée, bienveillante, appréciée de tous, une femme solaire. Il débarque chez elle alors qu’elle dort pour la voler.”

Une “rage meurtrière” s’empare alors de Terry Hoyoux. “La victime n’a pas pu se défendre, le légiste l’a précisé. Ses constatations, qui révèlent une strangulation au lien, ne confirment pas la version de l’accusé. Pour “maquiller” son geste, il assène 15 coups de couteau, dont certains sont du picotage, c’est froid, calculé et horrible. Tout comme le fait de mettre ensuite un drap sur le visage de la victime. Il n’y a aucune émotion chez cet homme-là : après l’avoir étranglée et lui avoir donné des coups de couteau, il s’est à nouveau rendu sur la scène de crime voler le collier et la bague de la victime.”

C’est après avoir nié l’évidence pendant 7 mois que l’accusé a avoué les faits, lors de la reconstitution. “Il les a débités comme une litanie, sans émotion. Il n’a jamais expliqué sa motivation pour tuer sa grand-mère. Le plan de son cambriolage ne s’est pas passé comme il l’imaginait et c’est de là qu’est venue sa rage meurtrière.”

Au sujet de la peine à infliger à l’accusé, l’avocat général déclare ceci : “Le meurtre d’une grand-mère de cœur lors d’un cambriolage qui tourne mal est horrible. Les experts estiment qu’au vu de sa personnalité borderline, antisociale, impulsive et immature, Terry Hoyoux pourrait récidiver, exploser à nouveau. Poser une limite est donc essentiel. La peine pour meurtre est comprise entre 20 et 30 ans. Si vous prononcez de 25 ans de prison à son encontre, il sera théoriquement libérable dans 5 à 7 ans.”

L’avocat général Schils a demandé aux jurés de ne pas retenir de circonstances atténuantes à l’accusé. “Il n’avait pas d’antécédents judiciaires mais il a reconnu qu’il avait commis énormément de vols durant de sa vie, même s’il ne s’est pas fait prendre. Son parcours de vie ? Il en est le seul responsable, il est devenu ce qu’il est malgré tous les efforts de sa famille pour l’aider.”

Une peine de 27 ans de prison est requise, au vu de la gravité des faits, de la violence de l’attaque, du caractère dérisoire des faits, la victime étant morte pour le vol de 225 euros. “Elle était sa grand-mère de cœur. Il est égoïste, égocentrique, autocentré, sans émotion, impulsif, manque de contrôle et risque de récidiver.”

Les plaidoiries de la défense ont débuté peu après 10 h 30. L’arrêt sur la peine à infliger à Terry Hoyoux est attendu jeudi après-midi.