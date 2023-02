Liège : Proximus a coupé un câble...

Ce jeudi, en fin de matinée, les palais de justice de Liège ont été victimes d’une panne de réseau qui a eu d’importantes conséquences sur le déroulement des audiences. En effet, il n'était plus possible de passer des appels des salles d’audience, il n'y avait plus de wifi et pire, les greffiers n’avaient plus du tout accès au programme qui leur permet de réaliser les procès-verbaux d’audiences.