L’alimentation durable est un secteur fortement touché par différentes crises et méconnu du grand public, mais aussi porteur de perspectives d’avenir et de durabilité. “Ce rendez-vous liégeois est le moment de rencontre pour les professionnels, les acteurs de la formation, les demandeurs d’emploi et les étudiants de ce domaine”, souligne l’équipe organisatrice. Le secteur de l’alimentation durable “permet d’améliorer notre résilience face aux défis climatiques et économiques qui nous attendent”. Ce salon permettra de : Mettre un coup de projecteur sur ces métiers, tournés vers l’avenir, et pourvoyeur d’emplois ; De sensibiliser aux filières de formations ; Et de sensibiliser le grand public à l’alimentation locale.

Ce projet, en partenariat avec la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, est mis en place dans le cadre du projet Loca’terre qui vise la relocalisation de l’alimentation en Wallonie. Il répond à des enjeux tels que : favoriser la circulation et le réinvestissement de la richesse économique locale dans le réseau, faciliter la relocalisation de la production alimentaire, renforcer les circuits-courts et en œuvrer à la souveraineté économique de la région.

L’ASBL Basse-Meuse développement est l’agence de développement économique et territorial de la Basse-Meuse qui regroupe 7 Villes et Communes. L’ASBL axe ses actions sur 3 priorités : accompagner et soutenir les entreprises ; répondre aux besoins du marché au regard des métiers et mettre en avant le territoire. Grâce à un réseau de plus de 100 entreprises et partenaires actifs dans de nombreux domaines, Basse-Meuse développement est un des acteurs incontournables du territoire.

Une quarantaine d’exposants

Une quarantaine d’exposants seront présents, à savoir des professionnels du secteur (filières légumes ; fruits ; lait/viande ; céréales/oléagineux ; logistique/vente et restauration/traiteur), des acteurs de la formation, de l’insertion et de l’accompagnement pour renseigner les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes en réorientation professionnelle.

Des ateliers, des animations et des moments de réflexion et d’échanges seront organisés tout au long de la journée à destination des professionnels et du grand public sur diverses thématiques : sensibilisation à l’agriculture durable, installation, aides à l’emploi, etc. “En permettant à des professionnels, qui vivent concrètement de ces activités, de venir en témoigner et en sensibilisant sur les filières de formation qui permettent d’y accéder, “Objectif Terre” souhaite créer des vocations et encourager la création de nouveaux projets dans le secteur de l’alimentation durable”, explique Nathalie Duchateau, directrice de l’ASBL Basse-Meuse développement.